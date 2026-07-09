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  3. Ботев (Пд) награди легендите на клуба

Ботев (Пд) награди легендите на клуба

  • 9 юли 2026 | 19:34
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В днешния ден някои от най-великите играчи в историята на „жълто-черния“ клуб получиха абонаментни карти за сезон 2026/27.

Вангел Делев, който е част от шампионския отбор на Ботев Пловдив за 1967 година, лично раздаде пластиките на Петър Зехтински и компания.

Легендите бяха посрещнати от Илиян Филипов и Станислав Генчев, като пожелаха успех на наставника за предстоящия сезон.

ПФК Ботев Пловдив продължава последователната си политика на уважение към легендарните футболисти, които ще заемат достойно своите места на стадион „Христо Ботев“.

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