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Ботев (Пловдив) представи отбора си за новия сезон

  • 12 юли 2026 | 23:37
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Ботев (Пловдив) представи отбора си за предстоящия сезон 2026/2027. "Канарчетата" го направиха в заключителната си контрола, завършила с успех от 4:0 над регионалния съперник Берое.

Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола
Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

Срещата се изигра на стадион "Христо Ботев", като макар лятното време редица ботевисти уважиха събитието и те запълниха голяма чат от централната трибуна на спортното бижу, което за четвърти сезон вече ще бъде домакин на срещите на тима от "града под тепетата" след края на реконструкцията си през 2023 г.

Генчев: Хубаво е, че вкарахме четири гола, но имам доста забележки
Генчев: Хубаво е, че вкарахме четири гола, но имам доста забележки

Головете за крайния успех отбелязаха Браян-Антони Хайн, Самуел Калу, Димитър Тонев и Чидера Окох. Една асистенция направи и новото попълнение Велиян Видолов.

Самите фенове създадоха страхотно шоу по трибуните на "Колежа" и надъхаха своите за предстоящата кампания.

Ботев (Пловдив) започва сезон 2026/2027 в родната efbet Лига с мач срещу столичния Локомотив (София), като това ще бъде и първи официален мач за новия наставник на пловдивчани Станислав Генчев, който през миналия сезон води в определен период именно "железничарите". Столичният тим пък в момента е под ръководството на Любослав Пенев, който в миналото също за кратко е бил начело на Ботев.

СНИМКА: Botev Plovdiv// FACEBOOK

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