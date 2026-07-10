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Ботев внесе яснота за контролата с Берое

  • 10 юли 2026 | 18:40
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Ботев Пловдив ще срещне Берое Стара Загора в последната си контрола от лятната подготовка. Двубоят е тази неделя от 20:30 часа на стадион „Христо Ботев“.

Мачът ще бъде със свободен вход, като за „жълто-черните“ фенове ще бъде отворена централната трибуна. За привържениците на Берое Стара Загора ще бъде достъпен секторът за гости.

Вратите на стадиона ще отворят в 19:30 часа, като за феновете ще бъдат налични различни храни и напитки.

В 20:15 часа ще стартира официалното представяне на отбора, по време на което привържениците ще могат да поздравят футболистите и треньорския щаб на „канарчетата“.

След края на контролната среща между Ботев и Берое наставникът на пловдивчани Станислав Генчев ще даде пресконференция за представителите на медиите.

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