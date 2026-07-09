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ФИФА отсъди в полза на Левски за Око-Флекс, Ботев може да обжалва

  • 9 юли 2026 | 14:53
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ПФК Левски уведомява своите фенове и цялата футболна общественост, че с решение от 25 юни 2026 година на „Камарата за разрешаване на спорове“ към ФИФА отхвърля иска на ПФК „Ботев“ (Пловдив) по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Око-Флекс на стадион „Георги Аспарухов“. Спорът възникна в началото на 2026 година, след като нападателят активира откупната клауза в договора си с пловдивчани и премина в „Левски“.

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Благодетелят на ПФК „Ботев“ Илиян Филипов първоначално сезира компетентните органи в БФС, като СТК констатира разтрогването. Въпреки това той твърдеше пред медиите, че въпросната клауза не е откупна и не позволява на състезателя да прекрати едностранно трудовия си договор. Спорът бе отнесен от ръководството на „канарчетата“ до ФИФА, като там бе претендирано за обезщетение както от футболиста, така и от ПФК „Левски“. Няколко месеца по-късно Световната футболна централа се произнесе в полза на Око-Флекс и „Левски“. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Арбитражния съд в Лозана.

ПФК „Левски“ благодари на целия екип, работил по осъществяването на трансфера и по делото пред ФИФА. Футболистът бе представляван от специалиста по спортно право Георги Градев.

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