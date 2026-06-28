Емо Луканов очаква още нови попълнения в Дунав

Треньорът на Дунав (Русе) Емануел Луканов изрази оптимизъм след равенството срещу Спартак във Варна и от доброто отношение на играчите към подготовката.

"Най-важно е, че на този етап няма контузии. За разлика от миналата година, през тази Дунав има повече чужденци. Селекцията ни не е приключила. Контролите са за да видим кой в какво състояние е и да преценим нещата и вярвайте, този отбор бавно,бавно ще се подобрява.

Спартак (Варна) изпусна Дунав в контрола

Имаме двама силни централни нападатели, но на доста позиции все още търсим подходящи играчи - халф, крило и централен защитник. Искаме повече конкуренция и сигурност. Доволен съм от първия етап на подготовката - тактически и физически стоим добре. Мисля, че ще претърпим трансформация в положителен аспект през този сезон", сподели Луканов.



Пламен Трендафилов

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