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  3. Емо Луканов очаква още нови попълнения в Дунав

Емо Луканов очаква още нови попълнения в Дунав

  • 28 юни 2026 | 09:02
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Емо Луканов очаква още нови попълнения в Дунав

Треньорът на Дунав (Русе) Емануел Луканов изрази оптимизъм след равенството срещу Спартак във Варна и от доброто отношение на играчите към подготовката.

"Най-важно е, че на този етап няма контузии. За разлика от миналата година, през тази Дунав има повече чужденци. Селекцията ни не е приключила. Контролите са за да видим кой в какво състояние е и да преценим нещата и вярвайте, този отбор бавно,бавно ще се подобрява.

Спартак (Варна) изпусна Дунав в контрола
Спартак (Варна) изпусна Дунав в контрола

Имаме двама силни централни нападатели, но на доста позиции все още търсим подходящи играчи - халф, крило и централен защитник. Искаме повече конкуренция и сигурност. Доволен съм от първия етап на подготовката - тактически и физически стоим добре. Мисля, че ще претърпим трансформация в положителен аспект през този сезон", сподели Луканов.

Пламен Трендафилов

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