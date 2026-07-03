Дунав (Русе) ще играе още две контроли до края на подготовката

Дунав (Русе) предстои да изиграе още две контролни срещи до края на подготовката си за предстоящия сезон. Това съобщи за БТА председателят на Управителния съвет на футболния клуб Диян Димов.



На 4 юли, събота, от 18:30 часа в Търговище "драконите" ще срещнат втородивизионния Черноморец (Бургас), а седмица по-късно - на 11 юли, те ще гостуват във Варна на елитния Черно море.



Старши треньорът на Дунав Емануел Луканов коментира, че в проверката срещу "акулите" може и да има вариации в състава, но за двубоя с "моряците" русенският отбор трябва да е максимално близо до начина, по който ще изглежда в официалните мачове.

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