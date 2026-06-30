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Дунав привлече талант на Берое

  • 30 юни 2026 | 14:11
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Дунав привлече талант на Берое

Дунав обяви поредното си ново попълнение. "Драконите" подписаха с 18-годишния талант Станислав Йовков, който е юноша на Берое. Бранителят прекрати едностранно договора си със заралии, което позволи на русенци да го привлекат като свободен агент.

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"Добре дошъл, Станислав Йовков! Роденият през 2007 година Станислав Йовков е ново попълнение на Дунав Русе, след като подписа 3-годишен договор с клуба.

Юношата на Берое дебютира в професионалния футбол едва на 16-годишна възраст и пристига в Русе като един от най-обещаващите млади български защитници. Пожелаваме му здраве, успехи и много силни мачове с екипа на ДУНАВ РУСЕ!", написаха от клуба.

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