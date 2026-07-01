Дунав се спаси от домакинско поражение с дузпа в края

Дунав завърши 1:1 с Добруджа (Добрич) в контрола в Русе. Мачът на стадион "Дунав" беше третата проверка за "драконите" от подготовката им за елита. До момента съставът, воден от старши треньора Емануел Луканов, записа загуба от Локомотив (Горна Оряховица) с 1:2 и нулево равенство във Варна срещу местния Спартак 1918. За добричкия тим, който изпадна от Първа лига, това е първа контролна среща от лятната им подготовка.

Домакините започнаха с Пламен Пепеляшев на вратата. Пред него в отбрана бяха Марио Дилчовски, Стоян Предев, Станислав Йовков и Димитър Тодоров. В халфовата линия и нападението - Радослав Апостолов, Стефан Гаврилов, Кристиян Бойчев, Денислав Минчев, Илкер Будинов и Ибрахим Кейта.



За Добруджа старши треньорът Диян Божилов избра да започнат - Денислав Стойчев, Димитър Господинов, Керан Керанов, Петър Вуцов, Виктор Митев, Ивайло Динев, Дейвид Луканов, Бисер Бонев, Мартин Петков, Петър Принджев, Георги Трифонов.

Отборът на Дунав беше по-активен през първата част, но резултатът в нейния край остана 0:0. С пропуски се отчетоха Будинов, Минчев, Апостолов и Йовков.

След почивката и в двата състава бяха направени много промени. Гостите създадоха на свой ред няколко положения за отбелязване на гол. При едно от тях Даниел Халачев откри резултата в 64-ата минута, след като беше изведен сам срещу Пепеляшев и прати топката в долния десен ъгъл за 0:1.

Дунав вдигна оборотите и в 85-ата минута стигна до дузпа, след като съдията Борис Попов отсъди нарушение срещу Бойчев в наказателното поле на добричкия тим. Капитанът на "драконите" Радослав Апостолов беше точен за крайното 1:1.

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