Луканов: Трябва да променим манталитета на футболистите

Старши треньорът на Дунав (Русе) Емануел Луканов заяви след контролната среща с Добруджа, завършила 1:1, че резултатът не е бил водещ в оценката му за представянето на отбора, а начинът на мислене и поведението на футболистите на терена, които по думите му следва да се променят.

„Резултатът не ме интересува. Интересува ме начинът на мислене на футболистите. Самата ни игра е без необходимата солидност – както в защита, така и в атака. На дребно се опитваме да играем. Това идва от дребнавия начин на мислене. Тази година сме в съвсем друга категория и няма как да стане по този начин с този манталитет“, каза за БТА Луканов.

Той отбеляза, че положителното след двубоя е липсата на контузии и че подготовката продължава по план.

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„Трябва да променим начина на мислене и манталитета. Ако не го направим, ще страдаме доста в елита“, коментира наставникът на русенци.

По думите му съставът все още не е окончателно окомплектован и се очакват нови попълнения.

„Днес почти никой от новите не игра. Използвахме само двама от новите футболисти за ограничено време. Двамата ми централни защитници имат леки проблеми и не исках да рискувам с тях. Предпочитам да участват пълноценно в тренировъчния процес, без да получават излишни травми в контролна среща“, обясни Луканов.

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Той изрази надежда, че през следващата седмица всички футболисти ще бъдат на разположение.

„Комплектуваме отбора, но ми се иска през следващата седмица всички да са на линия. Имаме още една контрола с Черноморец (Бургас), в която отново ще направим някои ротации, но искам да посрещнем мача с Черно море (Варна) максимално близо до начина, по който ще изглеждаме в официалните срещи – с всички футболисти в добро състояние“, каза още старши треньорът на Дунав.

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