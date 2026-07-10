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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Испания - Белгия
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  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав поднови договора на Салах

Дунав поднови договора на Салах

  • 10 юли 2026 | 20:19
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Дунав поднови договора на Салах

Дунав информира футболната общественост, че тимът си е осигурил услугите на Билал Салах. Подновеният договор между Дунав и Билал е знак за взаимното доверие и увереността, че най-добрите моменти тепърва предстоят.

Три месеца след тежката контузия на коляното първият етап от възстановяването на Билал премина успешно в Испания.

Вече в Русе, той започва своята рехабилитация заедно с медицинския щаб на клуба.

Възстановяването върви по план, а всеки изминал ден го доближава до завръщането му на терена.

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