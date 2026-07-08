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Спартак (Варна) и Несебър с реми в контрола

  • 8 юли 2026 | 20:53
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Спартак (Варна) и Несебър с реми в контрола

Спартак (Варна) и Несебър завършиха 1:1 в приятелски мач на стадион „Спартак“.

Още в 5-ата минута Закариа Тиндано центрира остро от левия фланг, а Хосе Антонио Буа красиво засече топката от въздуха. След удара му тя разтресе напречната греда. Гостите също организираха няколко интересни атаки, които обаче бяха пресечени от домакините.

В 31-вата минута чудесен пас на Буа намери непокрития Антон Иванов, който остана сам срещу вратаря на гостите и хладнокръвно отбеляза за 1:0. В 40-ата минута, след далечен удар на домакините, вратарят на Несебър се намеси и предотврати нов гол.

В 43-тата минута над морето се изля проливен дъжд, а съдията временно прекрати срещата и изведе играчите по-рано от терена.

В началото на второто полувреме поройният дъжд намаля. Още в 46-ата минута играч на Несебър бе изведен зад защитата на домакините и с много техничен прехвърлящ удар матира вратаря на Спартак Валентин Димитров за 1:1.

В 63-тата минута новото попълнение на „соколите“ Георги Трифонов се озова на стрелкова позиция, но ударът му мина над горната греда. В 74-тата минута Жота Лопеш отправи удар по земя, спасен от вратаря на гостите.

В 86-ата минута Цветелин Чунчуков насочи топката с глава след центриране под гредата, но стражът на Несебър се справи блестящо.

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