Двама в Спартак (Варна) са с контузии

Двама от футболистите на Спартак (Варна) все още лекуват контузиите си. Става въпрос за защитника Димо Кръстев и фланговия футболист Бубакар Хане.

Спартак (Варна) и Несебър с реми в контрола

Димо Кръстев е с мускулно разтежение и изгледа приятелската среща между Спартак и Несебър в компанията на своя брат Андрей Кръстев, който понастоящем е вратар на юношеския тим на Сампдория до 19 години.

В събота „соколите“ приемат Добруджа в последната си приятелска среща преди началото на сезона. В двубоя официално ще бъде представен и отборът за новата кампания в efbet Лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google