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Двама в Спартак (Варна) са с контузии

  • 9 юли 2026 | 11:21
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Двама в Спартак (Варна) са с контузии

Двама от футболистите на Спартак (Варна) все още лекуват контузиите си. Става въпрос за защитника Димо Кръстев и фланговия футболист Бубакар Хане.

Спартак (Варна) и Несебър с реми в контрола
Спартак (Варна) и Несебър с реми в контрола

Димо Кръстев е с мускулно разтежение и изгледа приятелската среща между Спартак и Несебър в компанията на своя брат Андрей Кръстев, който понастоящем е вратар на юношеския тим на Сампдория до 19 години.

В събота „соколите“ приемат Добруджа в последната си приятелска среща преди началото на сезона. В двубоя официално ще бъде представен и отборът за новата кампания в efbet Лига.

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