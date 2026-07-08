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Млад играч си тръгва от Спартак (Варна)

  • 8 юли 2026 | 16:08
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Един от младите таланти на школата на варненските „соколи“ вече не е част от клуба. 20-годишното крило Александър Александров – Шеви разтрогна договора си със Спартак и вече е свободен агент.

Александров е юноша на Спартак, а преди три години записа и дебютното си участие с националния отбор на България до 19 години в европейските квалификации, които се проведоха във Варна и к.к. Албена.През последните три сезона младият футболист остави добри впечатления с постоянните си и съдържателни изяви във втория отбор на „соколите“.

През изминалия сезон неведнъж попадаше в разширения състав на представителния тим за мачовете от efbet Лига, но така и не получи необходимото доверие и шанс да запише игрови минути в елита.След раздялата със Спартак Александров ще търси ново предизвикателство в кариерата си като свободен агент.

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