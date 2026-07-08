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Черно море удари румънци

  • 8 юли 2026 | 19:42
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Черно море удари румънци

Черно море победи Фарул с 1:0 в контролна среща, играна на един от тренировъчните терени на румънците в Констанца. Единствения гол в мача реализира Алекс Колев през втората част. В проверката Илиан Илиев даде шанс на трима 16-годишни таланти от школата на клуба.

И двата отбора започнаха двубоя в добро темпо и с активна игра в средата на терена, но през първите петнадесет минути липсваха чисти голови положения. Натискът се редуваше, без да се стига до реални опасности пред двете врати.

В 20-ата минута Мигел Дуарте направи най-интересната ситуация до този момент – проби по десния фланг, навлезе в наказателното поле и стреля по диагонала, като топката премина опасно покрай страничната греда.

В 37-ата минута „моряците“ организираха една от най-силните си атаки в мача. Индриас Бунаас поведе нападението през центъра и намери вдясно Ертан Томбак, който се включи мощно по крилото. Томбак направи двойно подаване с Мохамед Аши и навлезе към наказателното поле, но при последното си докосване си поведе прекалено дълго топката и така не успя да нанесе качествен удар.

Първо резервата Васил Панайотов, появил се на мястото на Индриас Бунаас, стреля мощно от наказателното поле, но топката се удари в напречната греда и излезе в аут. Малко след това Берк Бейхан получи добра позиция за удар, но насочи топката покрай гредата.

Второто полувреме „моряците“ започнаха по-агресивно и до 55-ата минута стигнаха до две отлични възможности за гол. Първо резервата Васил Панайотов, появил се на мястото на Индриас Бунаас, стреля мощно от наказателното поле, но топката се удари в напречната греда и излезе в аут. Малко след това Берк Бейхан получи добра позиция за удар, но насочи топката покрай гредата. В 57-ата минута след центриране отдясно Алекс Колев с глава реализира за 1:0.

Съставът: Кристиан Томов, 50. Ертан Томбак, 3. Живко Атанасов, 5. Лучано Скуадроне, 37. Венцислав Керчев, 29. Берк Бейхан, 66. Индриас Бунаас, 7. Дуарте Мигел, 77. Селсо Сидней, 11. Мохамед Аши, 20. Александър Колев

Резерви: 8. Асен Дончев, 71. Васил Панайотов, 24. Давид Телеш, Димитър Георгиев, Мартин Пенчев, Евгений Чалов

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