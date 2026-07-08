Черно море и Добруджа си вкараха по два гола в контрола

Черно море завърши наравно – 2:2, с Добруджа в контролна среща, играна на стадион „Младост“ във Варна. Гостите реализираха двата си гола през първата част, а домакините вкараха през второто полувреме. В срещата домакините използваха предимно юноши на клуба.

Гостите откриха резултата още във втората минута, когато Петър Принджев стреля от границата на наказателното поле и вкара за 1:0 за Добруджа. Домакините, които играха основно с юноши на клуба, В 9-ата минута вратарят на Добруджа Денислав Стойчев спаси опасен ударна Александър Тодоров. В 12-ата минута гол Петър Андреев с глава за Черно море не беше признат заради засада. В 18-ата минута Виктор Митев се пребори с вратаря на домакините Антоан Манасиев и вкара втори гол за Добруджа, като играчите, треньорският щаб и публиката имаха претенции за нарушение срещу стража. В 24-ата минута гол за домакините отново на Петър Андреев също не беше зачетен заради засада. В 36-ата минута след опасен удар по диагонал на Петър Андреев отдясно топката премина над вратата на гостите.

В 54-ата минута Бисер Бонев стреля опасно от дистанция, но вратарят Антоан Манасиев спаси. Около 58-ата минута над стадиона се изля пороен дъжд, придружен със силен вятър, но срещата не беше прекъсната. Дъждът продължи около 15-18 минути. В 68-ата минута Мартин Банев намали изоставането на Черно море, след като вкара гол от непосредствена близост. Крайното 2:2 оформи Димитър Заимов в 79-ата минута. Досега Черно море изигра четири проверки. По време на лагера в Трявна варненският тим победи Янтра и Спартак Плевен с по 1:0, а в другата контрола завърши 0:0 с Локомотив Горна Оряховица, като срещата бе прекратена в 85-ата минута заради силен дъжд и вятър.

Черно море удари румънци

По-рано днес в Румъния друг състав на Черно море победи Фарул Констанца с 1:0 В събота от 19:00 часа е последната проверка на „моряците“ преди началото на новото първенство. На стадион „Тича“ Черно море приема Дунав Русе, като преди мача ще бъде официалното представяне на отбора.

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