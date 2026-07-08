Четирикратната световна шампионка Михаела Рангелова посети тренировката на Черно море

Четирикратната световна шампионка по художествена гимнастика Михаела Рангелова посети тренировка на Черно море на стадион „Тича“. Подкрепяната от Фондация „Живот със Синдром на Даун“ млада спортистка се срещна с футболистите, разговаря с тях и се снима преди началото на заниманието, като внесе добро настроение и вдъхновение сред „моряците“.

Михаела е част от Федерацията по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков. Благодарение на своя талант, постоянство и всеотдайност тя се утвърди като едно от най-успешните млади имена в адаптирания спорт.

14-годишната Михаела е родом от Варна, но живее и тренира в София под ръководството на Ивета Иванова, Виктория Георгиева и Кая Христова. На световното първенство по художествена гимнастика за спортисти със Синдром на Даун, проведено в София, тя извоюва четири златни медала – на бухалки, лента, обръч и топка, както и сребърен медал в многобоя.

Световните ѝ титли и нейната упоритост я превръщат в истинско вдъхновение за младите спортисти. Посещението ѝ на тренировката на Черно море беше поредното доказателство, че спортът обединява, създава приятелства и мотивира към постигането на високи цели.

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