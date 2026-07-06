Черно море с интензивни тренировки на "Младост"

Черно море продължава подготовката си след лагера в Трябва, като тренировките се провеждат интензивно на клубната база на стадион "Младост". До този момент "моряците" привлякоха седем нови играчи. Това са Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Александър Тодоров, Петър Андреев, Дуарте Мигел Силва Барандаш, Мохамед Аши Буаклин и Александър Колев.

Към този списък трябва да се прибави и капитанът Васил Панайотов, който преподписа с клуба за настоящия сезон, както и юношата Мартин Банев. Талантливият халф се завръща на "Тича", след като изкара един сезон като преотстъпен на Севлиево във Втора лига.

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Интересна е ситуацията с вратарския пост. На тази позиция като титуляр се утвърди Кристиан Томов, който изнесе добри мачове през изминалата футболна кампания. Негов заместник е юношата Антоан Манасиев. При положение, че треньорският щаб на варненци не привлече още един страж, със сигурност ще се прибегне отново до такъв от юношите като трети вариант.



Пламен Трендафилов

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Снимки: Startphoto