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Алжирец кара проби в Черно море

  • 3 юли 2026 | 13:50
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Алжирец кара проби в Черно море

Алжирецът Идрис Бунаас е поредният футболист, който кара проби в състава на Черно море. Той взе участие в приятелската среща със Спартак (Плевен) и ще трябва да впечатли треньорския щаб на варненци.

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Бунаас е на 23 години и е преминал през академията на Олимпик (Лион), като е играл в различните възрастови формации на френския клуб. Силните му страни са дефанзивните качества в полузащитата. За последно е носил екипа на румънския Университатя Крайова, а към момента е свободен агент.

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