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Подобренията на " Тича" продължават

  • 10 юли 2026 | 17:22
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Подобренията на " Тича" продължават

Броени дни преди старта на новия сезон в efbet Лига една от основните задачи пред ръководствата на клубовете е да се погрижат за добрия облик на своите спортни съоръжения. Именно в тази посока продължава да работи и ръководството на Черно море. След като през изминалия сезон клубът представи обновени съблекални, нова зала за пресконференции, модерен фитнес център и разширен централен вход, сега усилията са насочени към подобряването на екстериора на стадион "Тича".

През последните дни се извършава цялостно обновяване на VIP сектора, където се монтират чисто нови облицовани седалки. Очаква се това да бъде поредното подобрение, което ще допринесе за по-комфортната атмосфера както за официалните гости, така и за привържениците, които ще посетят стадиона още в първите домакински срещи от новото първенство. Припомняме, че през миналата година емблематичният "Тича", разположен в североизточната част на Варна, отбеляза 90 години от своето създаване.

Пламен Трендафилов

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