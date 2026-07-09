Барселона пред привличането на свръхзвуково крило

Според журналиста Жерар Ромеро, Барселона финализира трансфера на Карим Адейеми. 24-годишният германски национал, който в момента играе за Борусия Дортмунд, вече е получил одобрението на треньора Ханзи Флик. Този ход на пазара може да доведе до напускането на Рафиня в посока арабския футбол.
Адейеми навлиза в последната година от договора си с германския клуб, което поставя Дортмунд „до стената“. Клубът трябва или да го продаде сега и да получи трансферна сума – играчът е оценен на 40 милиона евро в „Трансфермаркт“, – или рискува да го изгуби без пари след една година, когато контрактът му изтече.
Три английски гранда в битка за Карим Адейеми
Адейеми се присъедини към Борусия през 2021 г. от Залцбург срещу 30 милиона евро и е една от ключовите фигури в отбора. Отсъствието му от състава на Юлиан Нагелсман за Световното първенство предизвика голяма изненада. Известен с впечатляващата си скорост, нападателят отбеляза 22 гола и направи 15 асистенции в последните два сезона (общо 80 мача). Той играе предимно по дясното крило на атаката, а Барса вече привлече крило за другата страна – англичанина Антъни Гордън от Нюкасъл.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google