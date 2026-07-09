Барселона пред привличането на свръхзвуково крило

Според журналиста Жерар Ромеро, Барселона финализира трансфера на Карим Адейеми. 24-годишният германски национал, който в момента играе за Борусия Дортмунд, вече е получил одобрението на треньора Ханзи Флик. Този ход на пазара може да доведе до напускането на Рафиня в посока арабския футбол.

Pere Guardiola el comisionista y la propiedad han hecho que aborrezca el fútbol.



Tener la razón con esta gente es tan aburrido. Lo que dije en Enero de 2025 se ha cumplido tal cual.



Que vergüenza que nadie quiera venir ni a entrenar ni a jugar...#DIRECTIVADIMISSIOGIRONA pic.twitter.com/9dFByzmszS — Jose Moreno Balón (@JoseMorenoBalon) July 7, 2026

Адейеми навлиза в последната година от договора си с германския клуб, което поставя Дортмунд „до стената“. Клубът трябва или да го продаде сега и да получи трансферна сума – играчът е оценен на 40 милиона евро в „Трансфермаркт“, – или рискува да го изгуби без пари след една година, когато контрактът му изтече.

Три английски гранда в битка за Карим Адейеми

Адейеми се присъедини към Борусия през 2021 г. от Залцбург срещу 30 милиона евро и е една от ключовите фигури в отбора. Отсъствието му от състава на Юлиан Нагелсман за Световното първенство предизвика голяма изненада. Известен с впечатляващата си скорост, нападателят отбеляза 22 гола и направи 15 асистенции в последните два сезона (общо 80 мача). Той играе предимно по дясното крило на атаката, а Барса вече привлече крило за другата страна – англичанина Антъни Гордън от Нюкасъл.

KARIM ADEYEMI EL PRÓXIMO FICHAJE DEL BARÇA DE HANSI FLICK https://t.co/sl7KHj3lN0 — Gerard Romero (@gerardromero) July 9, 2026

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