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Барселона пред привличането на свръхзвуково крило

  • 9 юли 2026 | 04:46
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Барселона пред привличането на свръхзвуково крило

Според журналиста Жерар Ромеро, Барселона финализира трансфера на Карим Адейеми. 24-годишният германски национал, който в момента играе за Борусия Дортмунд, вече е получил одобрението на треньора Ханзи Флик. Този ход на пазара може да доведе до напускането на Рафиня в посока арабския футбол.

Адейеми навлиза в последната година от договора си с германския клуб, което поставя Дортмунд „до стената“. Клубът трябва или да го продаде сега и да получи трансферна сума – играчът е оценен на 40 милиона евро в „Трансфермаркт“, – или рискува да го изгуби без пари след една година, когато контрактът му изтече.

Три английски гранда в битка за Карим Адейеми
Три английски гранда в битка за Карим Адейеми

Адейеми се присъедини към Борусия през 2021 г. от Залцбург срещу 30 милиона евро и е една от ключовите фигури в отбора. Отсъствието му от състава на Юлиан Нагелсман за Световното първенство предизвика голяма изненада. Известен с впечатляващата си скорост, нападателят отбеляза 22 гола и направи 15 асистенции в последните два сезона (общо 80 мача). Той играе предимно по дясното крило на атаката, а Барса вече привлече крило за другата страна – англичанина Антъни Гордън от Нюкасъл.

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