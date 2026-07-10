Барселона взима звезда на Борусия (Д) на изгодна цена

От Барселона се споразумяха с Борусия (Дортмунд) за привличането на нападателя Карим Адейеми, съобщава Фабрицио Романо.
Каталунците ще платят за една от звездите на „жълто-черните“ 22 млн. евро и още 7 млн. под формата на бонуси в зависимост от спечелването на трофеи и изиграните мачове. Цената на 24-годишния футболист е занижена, тъй като договорът с настоящия му клуб щеше да изтече през следващото лято, а той отказваше да го поднови. От друга страна, Адейеми ще подпише с Барса контракт за пет сезона.
Бързоногият играч, който може да действа на всички позиции в атака, прекара четири години в Дортмунд, откъдето платиха 30 млн. евро на РБ Залцбург за него. През това време той записа 146 мача с 36 гола и 25 асистенции за Борусия, а също така има 11 двубоя за Германия, но през тази година не е получавал повиквателна за националния тим.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google