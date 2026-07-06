Барселона има интерес към национал на Аржентина

Тотнъм може да се раздели с централния си защитник Кристиан Ромеро, а самият играч желае следващата му спирка да бъде в Ла Лига.

Барселона следи внимателно ситуацията, като аржентинецът е свързван именно с каталунския клуб.

Според италиански журналисти като Джанлуиджи Лонгари и Фабрицио Романо, Тотнъм планира да продаде защитника това лято. Те твърдят, че желанието на футболиста е да се присъедини към отбор от Ла Лига, тъй като иска следващата стъпка в кариерата му да бъде в Испания.

Връзката между Ромеро и ръководството на „шпорите“ не е в най-добрия си период, а спортната ситуация в отбора, който остана извън европейските турнири за следващия сезон, прави оставането на централния защитник по-малко привлекателно. Към това се добавя фактът, че Ромеро, заедно с още няколко играчи от състава, е едно от имената с най-висока пазарна стойност и потенциал, което превръща всякакви преговори в деликатен въпрос както в спортен, така и в икономически план за английския тим.

🚨 Cristian Romero wants to leave Tottenham Hotspur despite Roberto De Zerbi rating him highly.



Barcelona and Atlético Madrid are closely monitoring the Argentina international as he weighs up his next move.



Italian clubs also admire Romero, but the cost of a deal is currently… pic.twitter.com/VQ4s0d3uch — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 1, 2026

Договорът на аржентинеца е до 2029 година, така че Тотнъм със сигурност ще опита да вземе добра трансферна сума при евентуална продажба. Друг от испанските отбори, който е спряган, че има интерес към Ромеро е Атлетико Мадрид.

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