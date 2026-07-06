Барселона има интерес към национал на Аржентина

Тотнъм може да се раздели с централния си защитник Кристиан Ромеро, а самият играч желае следващата му спирка да бъде в Ла Лига.
Барселона следи внимателно ситуацията, като аржентинецът е свързван именно с каталунския клуб.
Според италиански журналисти като Джанлуиджи Лонгари и Фабрицио Романо, Тотнъм планира да продаде защитника това лято. Те твърдят, че желанието на футболиста е да се присъедини към отбор от Ла Лига, тъй като иска следващата стъпка в кариерата му да бъде в Испания.
Връзката между Ромеро и ръководството на „шпорите“ не е в най-добрия си период, а спортната ситуация в отбора, който остана извън европейските турнири за следващия сезон, прави оставането на централния защитник по-малко привлекателно. Към това се добавя фактът, че Ромеро, заедно с още няколко играчи от състава, е едно от имената с най-висока пазарна стойност и потенциал, което превръща всякакви преговори в деликатен въпрос както в спортен, така и в икономически план за английския тим.
Договорът на аржентинеца е до 2029 година, така че Тотнъм със сигурност ще опита да вземе добра трансферна сума при евентуална продажба. Друг от испанските отбори, който е спряган, че има интерес към Ромеро е Атлетико Мадрид.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google