Моуриньо посочи с каква мисия пристига в Реал Мадрид

Новият наставник на Реал Мадрид Жозе Моуриньо даде първото си интервю след завръщането си в клуба. Той увери, че мисията му е да направи всички на „Бернабеу“ по-добри, както и че работата с оглед на предстоящия сезон е стартирала много преди днешното му пристигане в испанската столица.

Моуриньо започна новия си престой в Реал Мадрид

„Думите не са достатъчни, защото приемам това като мисия. Не става въпрос за това, че се тревожа за себе си, нито за това дали ще спечеля много, или малко. Тук съм, за да помогна на всички да станат по-добри: играчите, треньорите… Искам да създам работна култура с отговорност, амбиция и нещо, което познавам добре – привилегията да работиш за Реал Мадрид. Наистина ми харесва тази концепция. Не става въпрос да работиш в Реал Мадрид, а да работиш за Реал Мадрид. Точно с това чувство за мисия съм тук.

🔊 Mourinho: “Working for Real Madrid is an honor and a responsibility”. pic.twitter.com/KWjPOzSUC1 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 10, 2026

Трудим се усърдно. Не всичко започва чак сега, с днешното ми пристигане. Работим здраво отдавна с клуба на различни нива. В наши дни можеш да работиш без да присъстваш физически, защото технологията много ни помага. Днес на практика ставаше въпрос за това да дойда и да „проверя“ всичко, което е свършено, и какво все още трябва да се направи.

💪 Mourinho begins preparations for the 2026/27 season. pic.twitter.com/DmnMFrASUZ — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 10, 2026

Искам да подходя позитивно към следващите две седмици, защото, разбира се, бих искал да разполагам с всички играчи тук. Трябва да се гледа позитивно на нещата. Ще опозная момчетата, с които ще работя, като ще им дам възможност и те да опознаят мен. По време на подготовката много от тези момчета ще бъдат тук, в базата на дубъла, като също така ми харесва да участвам и да помагам за развитието на тази сфера. Ние сме тук и при нас ще дойде някой световен шампион. Имам голяма увереност и дълбока обич към този клуб. Ала Мадрид и нищо повече“, заяви Моуриньо пред клубната телевизия.

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