"Бернабеу" приема финала за Междуконтиненталната купа до 20 години между Реал Мадрид и Сантяго Уондърърс

Турнирът за Междуконтиненталната купа до 20 години противопоставя младежките шампиони на Европа срещу техните южноамерикански колеги.

Изданието на надпреварата за 2026 г. ще се проведе в събота, 19 септември, от 13:30 ч. българско време (12:30 ч. централноевропейско лятно време) на стадион „Сантяго Бернабеу“ в Мадрид. В мача ще се срещнат носителят на Младежката лига на УЕФА за сезон 2025/2026 – испанският Реал Мадрид, и победителят в Копа Либертадорес до 20 години за 2026 г. – чилийският Сантяго Уондърърс. Подробности относно билетите за двубоя ще бъдат обявени допълнително.

U20 Intercontinental Cup 2026



Real Madrid vs Santiago Wanderers 🤩



🇪🇸🆚🇨🇱



📌 Estadio Santiago Bernabéu



📆 19.09.26

#IntercontinentalSub20 pic.twitter.com/BeSSfIUuL9 — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) July 8, 2026

Междуконтиненталната купа до 20 години е част от сътрудничеството между УЕФА и КОНМЕБОЛ. То обхваща също женския футбол, футзала, младежките категории, както и обмен на съдии и програми за техническо обучение.

Предишни носители на Междуконтиненталната купа до 20 години:

2025 : Фламенго (Бразилия) 2:2 Барселона (Испания) (6:5 след дузпи) – „Маракана“, Рио де Жанейро (Бразилия) (посещаемост: 45 656)



2024: Фламенго (Бразилия) 2:1 Олимпиакос (Гърция) – „Маракана“, Рио де Жанейро (Бразилия) (посещаемост: 31 237)



2023: Бока Хуниорс (Аржентина) 1:1 АЗ Алкмаар (Нидерландия) (4:1 след дузпи) – „Естадио Алберто Х. Армандо 'Ла Бомбонера'“, Буенос Айрес (Аржентина) (посещаемост: 37 386)



2022: Бенфика (Португалия) 1:0 Пенярол (Уругвай) – „Естадио Сентенарио“, Монтевидео (Уругвай) (посещаемост: 40 579)

Повече информация за Междуконтиненталната купа до 20 години и тазгодишното издание може да бъде намерена на сайта на УЕФА тук.

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