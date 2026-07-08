Реал Мадрид намери купувач на Фран Гарсия

От Реал Мадрид са се договорили относно продажбата на левия бек Фран Гарсия в Бетис, съобщават няколко източника.
Трансферната сума е едва 4 млн. евро, но причината е, че „лос бланкос“ ще преотстъпят само 50% от правата на играча. Това стана, след като севилци отказаха да платят 100% за правата на 26-годишния испанец, чийто договор с мадридчани ще изтече през следващото лято. Самият Гарсия вече е договорил личните си условия с новия си клуб и очаква медицинските си прегледи. Именно той настояваше да си тръгне от „Бернабеу“, след като през миналия сезон имаше второстепенна роля в състава на „Кралския клуб“. Като цяло, юношата на Реал е изиграл 109 мача с 3 гола и 13 асистенции за първия състав на мадридчани.