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Моуриньо започна новия си престой в Реал Мадрид

  • 10 юли 2026 | 14:25
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Моуриньо започна новия си престой в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо вече работи на пълни обороти. Новият треньор на Реал Мадрид публикува в социалните си мрежи първата си снимка с екипировката на „белия балет“, придружена от кратко, но директно послание: "Хайде“. Специалния пристига зареден с енергия и нетърпелив да започне работа със своите играчи, пише "Марка".

Португалецът, който кацна в Мадрид тази сутрин, се отправи директно към спортния комплекс във Валдебебас. Моуриньо ще използва уикенда, за да подготви всичко преди началото на предсезонната подготовка, насрочена за понеделник, 13 юли. На тази дата наличните футболисти ще се завърнат към тренировки и ще осъществят първия си контакт със своя нов наставник.

Реал Мадрид ще започне предсезонната си подготовка без участниците на Световното първенство, които ще се присъединят към отбора на по-късен етап. Лунин, Трент, Асенсио, Карерас, Хайсен, Камавинга, Гонсало и Мастантуоно ще бъдат единствените играчи от първия отбор, които ще бъдат на разположение на португалеца в понеделник. Междувременно Милитао, Менди и Родриго продължават възстановяването си след тежките контузии, получени в последните седмици на миналия сезон.

Въпреки че Моуриньо ще започне работа с отбора този понеделник, представянето му като нов треньор на Реал Мадрид ще трябва да почака. Официалното му представяне ще се състои след края на Световното първенство.

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