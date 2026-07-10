Моуриньо започна новия си престой в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо вече работи на пълни обороти. Новият треньор на Реал Мадрид публикува в социалните си мрежи първата си снимка с екипировката на „белия балет“, придружена от кратко, но директно послание: "Хайде“. Специалния пристига зареден с енергия и нетърпелив да започне работа със своите играчи, пише "Марка".

Португалецът, който кацна в Мадрид тази сутрин, се отправи директно към спортния комплекс във Валдебебас. Моуриньо ще използва уикенда, за да подготви всичко преди началото на предсезонната подготовка, насрочена за понеделник, 13 юли. На тази дата наличните футболисти ще се завърнат към тренировки и ще осъществят първия си контакт със своя нов наставник.

🚨🇵🇹 Jose Mourinho is ready to begin preparations for the the 2026/27 season with Real Madrid. ✅ pic.twitter.com/ypALfac9LD — EuroFoot (@eurofootcom) July 10, 2026

Реал Мадрид ще започне предсезонната си подготовка без участниците на Световното първенство, които ще се присъединят към отбора на по-късен етап. Лунин, Трент, Асенсио, Карерас, Хайсен, Камавинга, Гонсало и Мастантуоно ще бъдат единствените играчи от първия отбор, които ще бъдат на разположение на португалеца в понеделник. Междувременно Милитао, Менди и Родриго продължават възстановяването си след тежките контузии, получени в последните седмици на миналия сезон.

🚨 Mourinho & his staff at Valdebebas! pic.twitter.com/nrWRCR0EIa — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 10, 2026

Въпреки че Моуриньо ще започне работа с отбора този понеделник, представянето му като нов треньор на Реал Мадрид ще трябва да почака. Официалното му представяне ще се състои след края на Световното първенство.

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