Двубоят между Борац и Левски е бил вторият най-посетен от първия кръг на ШЛ

Срещата между Борац Баня Лука и Левски в първия кръг на Шампионската лига е бил вторият най-добре посетен от всички мачове в турнира, играни във вторник и сряда. На срещата, която завърши 1:1, са присъствали 10 102 зрители, съобщава Football Meets Data.



Единственият мач от най-престижния турнир, който е събрал повече публика, е Кайрат - Сутиеска Никшич (2:1), на който са регистрирани 14 356 зрители. Трета позиция е за срещата Петрокуб и Егнатия - 8798 зрители. Загубилият от този сблъсък може да играе срещу Левски в Лигата на конференциите, ако българският първенец отпадне още в първия кръг.

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Най-слабо посетената среща е между МЛ Витебск и Университатя Крайова (1:4), на която е имало само 20 зрители. Това е двубоят, който ще излъчи следващият съперник на "сините", ако продължат напред в турнира. Малкото зрители се дължат и на това, че мачът се играл на неутрален терен в унгарското градче Мезикьовежд.



Предвид факта, че Левски разпродаде всички билети за реванша с Борац на 14 юли, то мачът в София определено е сред фаворитите да бъде най-посетен от вторите срещи от първия кръг.

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