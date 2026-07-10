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Левски открива втори фен магазин

  • 10 юли 2026 | 13:33
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Левски открива втори фен магазин

От Левски обявиха, че отварят втори фен магазин, който ще работи на всеки домакински мач на отбора.

"Левскари,

Горди сме да Ви обявим, че за ваше удобство ПФК "Левски" открива втори фен магазин. Той ще отвори врати още на двубоя с "Борац" и ще работи на всеки домакински мач от 10:00 часа до края на срещата. Новият феншоп ще е позициониран пред Сектор "А" срещу официалния магазин и цялата инвестиция в него е изцяло, за да облекчи вас. Защото знаем колко досадно е да се чака на опашка.

Благодарим ви за огромния интерес към всичко, което правим - абонаментни карти, официален екип и всички останали артикули.

Вие наистина нямате аналог не само в България, а и на Балканите. Ще се видим на мача с "Борац", написаха от клуба.

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