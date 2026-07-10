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  3. В Босна предупредиха: Ад очаква Борац в София!

В Босна предупредиха: Ад очаква Борац в София!

  • 10 юли 2026 | 13:00
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Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Медиите в Босна и Херцеговина обърнаха внимание на новината, че Левски е разпродал всички билети за предстоящия реванш с Борац (Баня Лука) на стадион "Георги Аспарухов" идния вторник (14 юли). Това означава, че "сините" футболисти ще могат да разчитат на подкрепата на над 17 000 свои фенове.

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац
Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

"Както съобщиха от лагера на българския шампион този петък, четири дни преди срещата вече няма билети в свободна продажба. Това означава, че избраниците на Винко Маринович ги очаква изключително тежка задача, ако искат да продължат участието си в квалификациите за европейския елит.

Стадион "Георги Аспарухов" е построен през 1963 година и оттогава е дом на Левски. Капацитетът му е близо 18 000 зрители, като е реновиран на два пъти – през 1999 и 2016 година. Съоръжението носи името на прочутия български нападател и легенда на Левски Георги Аспарухов, който трагично загива в автомобилна катастрофа на 29-годишна възраст", пише босненското издание Mondo.

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