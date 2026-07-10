В Босна предупредиха: Ад очаква Борац в София!

Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Медиите в Босна и Херцеговина обърнаха внимание на новината, че Левски е разпродал всички билети за предстоящия реванш с Борац (Баня Лука) на стадион "Георги Аспарухов" идния вторник (14 юли). Това означава, че "сините" футболисти ще могат да разчитат на подкрепата на над 17 000 свои фенове.

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"Както съобщиха от лагера на българския шампион този петък, четири дни преди срещата вече няма билети в свободна продажба. Това означава, че избраниците на Винко Маринович ги очаква изключително тежка задача, ако искат да продължат участието си в квалификациите за европейския елит.

Crveno-plave čeka pakao u Sofiji: Levski rasprodao stadion za revanš sa Borcem!https://t.co/XjzJGwB9v0 — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport) July 10, 2026

Стадион "Георги Аспарухов" е построен през 1963 година и оттогава е дом на Левски. Капацитетът му е близо 18 000 зрители, като е реновиран на два пъти – през 1999 и 2016 година. Съоръжението носи името на прочутия български нападател и легенда на Левски Георги Аспарухов, който трагично загива в автомобилна катастрофа на 29-годишна възраст", пише босненското издание Mondo.

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