Огромна опашка за билети за Сектор Б за реванша на Левски с Борац

Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Огромен интерес предизвика пускането в свободна продажба на билетите за Сектор Б за реванша между Левски и Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Още преди отварянето на касите стотици привърженици на „сините“ се събраха пред стадион „Георги Аспарухов“. Опашката за желаещите да се снабдят с билети за двубоя бе внушителна, а както беше обявено от клуба няколко дни по-рано, в свободна продажба бяха пуснати билетите единствено за сектор „Б“. Пропуските могат да бъдат закупени на касата пред Сектор А, както и онлайн, като продажбата ще продължи до изчерпване на наличните количества. От ръководството на Левски уточниха, че за срещата всеки привърженик има право да закупи максимум по три билета. От клуба са взели решение наличните пропуски да бъдат разпределени между онлайн платформата и касата на стадиона, за да се даде възможност на повече фенове да се сдобият с билет по предпочитания от тях начин.

Реваншът срещу шампиона на Босна и Херцеговина е насрочен за вторник, 14 юли, от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Очакванията са трибуните да бъдат изпълнени до краен предел, а атмосферата на „Герена“ отново да бъде сред големите козове на „сините“ в опита им да продължат напред в квалификациите на най-престижния европейски клубен турнир.

Феновете на Борац са счупили рекорда си по посещаемост на мача с Левски

Снимките и видео кадрите показват ясно огромния интерес към двубоя. Дългата опашка пред касите е поредното доказателство за ентусиазма сред „сините“ фенове, които са готови да подкрепят отново любимия си отбор в един от най-важните мачове пред отбора от години.

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