Левски поздрави Вуцов

Днес вратарят на „Левски“ Светослав Вуцов празнува своя 24-ти рожден ден. Юношата на клуба има до момента 55 мача с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски“. Вуцов дебютира със синята фланелка на 30 март 2025 година при равенството 1:1 срещу „Ботев“ (Пловдив) на стадион „Георги Аспарухов“. Шампион на България през сезон 2025/26 година. Носител на наградата „Най-добър вратар“ за 2025 година.

Левски и Вуцов още не могат да се разберат за нов договор

ПФК „Левски“ честити празника на Светослав Вуцов и му пожелава здраве, успешна кариера и много „сухи“ мрежи и щастливи мигове със синята фланелка.

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