Година по-късно: Как се промени Ред Бул след Кристиан Хорнър

Еволюция, а не революция, е ключовата дума в Ред Бул Рейсинг през последните 12 месеца след отстраняването на Кристиан Хорнър. Но докато някои аспекти в отбора от Милтън Кийнс може да са се променили, напрежението, под което се намира, остава същото.

На 9 юли 2025 г. новината за шокиращото отстраняване на Кристиан Хорнър като шеф на отбора на Ред Бул Рейсинг във Формула 1 предизвика трусове в падока.

Кристиан Хорнър се завърна в падока на във Формула 1

След 20-годишен период, донесъл две доминиращи династии и множество титли, Хорнър беше отстранен в резултат на продължителна политическа битка в рамките на Ред Бул. Множество фактори допринесоха за този сензационен край.

На негово място дойде Лоран Мекис, уважавана фигура, която преди това оглавяваше сестринския отбор Рейсинг Булс. Решението на Ред Бул Австрия беше да затегне контрола, вместо да позволява на една личност да трупа пълна власт над базата в Милтън Кийнс.

Еволюция, а не революция

Когато Мекис зае поста, първата му задача беше да се запознае с обстановката, а не да налага драстични промени. Пълното скъсване с миналото би означавало, че Ред Бул трябва да започне от нулата, което очевидно не беше така. Голяма част от хората, допринесли за успехите на отбора през 2022 г., все още бяха там, а и подобен подход би омаловажил огромния принос на самия Хорнър.

На Мекис му отне време да разбере как функционира екип от над 1000 души и къде може да направи фини подобрения, за да извлече най-доброто от тях. „Все още гледам на тези момчета така, както повечето хора извън отбора ги виждат“, заяви Мекис в първото си публично изявление след поемането на ролята. „Гледаме ви и виждаме най-добрите хора в света в това, което правят. Фокусът ще бъде върху това да се уверим, че всички талантливи хора тук имат всичко необходимо, за да се представят по най-добрия начин, защото те вече са най-добрите.“

Това не означава, че Мекис не е направил никакви промени, особено на пистата. Въпреки че отказва да си припише заслуги, той внесе по-инженерно ориентиран подход и задаваше правилните въпроси на своите инженери. „Харесва ми как работи Лоран, много е мотивиран, постоянно задава правилните въпроси на мен, но и на отбора. Хубаво е да се види“, коментира Верстапен след няколко уикенда работа с французина.

На Мекис се приписва поне частична заслуга за намирането на решения на проблемите с управлението на болида за 2025 г., което позволи на Верстапен да притиска Макларън до самия край. Това беше обещаващо начало на ерата след Хорнър.

Но на този етап най-големите предизвикателства пред Ред Бул тепърва предстояха – двойният удар от радикалните промени в правилата за 2026 г. и разработването на собствени задвижващи системи за първи път – проект, роден от идеите на Хорнер.

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Трябва да се признае на Хорнър, че Ред Бул Форд Пауъртрейнс, под ръководството на бившия кадър на Мерцедес Бен Ходжкинсън, надмина очакванията с мощен V6 двигател. Въпреки това все още има много работа по електрическата част и по стартовата процедура на болида RB22.

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Сега обаче изглежда, че Ред Бул може да се окаже жертва на този ранен успех, тъй като е напът да бъде лишен от възможността за подобрения по двигателя, след като той беше определен за най-мощния в решетката. Ред Бул оспори това и поиска от ФИА да извърши щателна проверка, но според информация на motorsport.com, тази проверка само е потвърдила първоначалните констатации на управляващия орган и е била разочароващо преживяване.

Има ли Ред Бул право да се чувства ощетен, или просто е бил надигран от съперници като Ферари и Мерцедес? Времето ще покаже. Но Хорнър беше и все още е майстор на политиката и комуникацията и на фона на споровете около правилата за 2026 г. и схемата за подобрения ADUO, човек се чуди дали бившият шеф не би имал по-различен подход.

Решение за синдрома на втория пилот

Ако има нещо добро за Ред Бул от 2026 г., то е, че синдромът на втория пилот изглежда излекуван. След поредица от пилоти, които се бореха да се наложат до Верстапен, бившият младши пилот на Ред Бул Исак Хаджар прекъсна тази тенденция с впечатляващ старт в Ред Бул Рейсинг, потвърждавайки скоростта, която показа в сателитния отбор през дебютния си сезон през 2025 г. Хаджар зае трето място на стартовата решетка още при първия си опит в Мелбърн и се качи на подиума в Монако, въпреки че по-късно позицията беше върната на Пиер Гасли от Алпин.

Способността на Хаджар да постига резултати е по-скоро страничен продукт от изцяло новите правила, отколкото нещо, което отборът е могъл да направи умишлено. Това е и признание за психическата устойчивост на младия французин под светлините на прожекторите в големия отбор.

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Добрата новина е, че Хаджар не изпитва значително повече трудности с увереността и баланса на колата в сравнение с Верстапен. Лошата новина е, че и двамата пилоти преминават през това. Това неизбежно предизвика спекулации относно най-ценния актив на отбора.

Макс Верстапен: Писна ми от проблемите на Ред Бул

Няма сезон във Формула 1 без слухове, свързващи Макс Верстапен с конкурентен отбор или дори с ранно оттегляне от спорта поради разочарованието на нидерландеца от настоящите правила. Какво крие бъдещето е нещо, което знае само четирикратният световен шампион, въпреки твърденията на търсещите внимание в интернет.

Но задачата пред Мекис е същата, каквато беше и пред Хорнър – да осигури всички необходими условия, за да може Верстапен да изпълни договора си и всички тези слухове да се окажат безпочвени. Последователните повреди в задното крило със сигурност не вдъхват увереност, а отборът сега преминава през пореден критичен период в търсене на ефективни решения за своите недостатъци, било то в оперативно отношение или по отношение на чистата скорост.

Шумахер: Верстапен трябва да напусне Ред Бул

Това се случва на фона на новината, че още ключови служители на Ред Бул или вече са напуснали, или скоро ще го направят. След отстраняването на Хорнър преди година, отборът се раздели и с дългогодишния съветник на Ред Бул Хелмут Марко. Междувременно, дългогодишният съюзник и състезателен инженер на Верстапен, Джанпиеро Ламбиазе, е подписал договор за преминаване в Макларън до 2028 г., а Пол Монахан изглежда е напът да се присъедини към Кадилак.

Дали изтичането на мозъци от Ред Бул е реално, или просто се обръща прекалено голямо внимание на някои от напусканията заради медийния им профил? Може би истината е някъде по средата.

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Въпреки това, основната цел за Мекис не се е променила. Единственото, което наистина има значение, е създаването на най-бързия автомобил. И ако не тази година, то поне да се подсигурят всички хора и ресурси, за да се гарантира това през следващата.

Ако Мекис успее да увери Верстапен, че това е така, и ако нидерландецът не е твърде отегчен от Формула 1 като цяло, за да реши да прави нещо друго с живота си, тогава всичко останало ще си дойде на мястото.

Има ли бъдеще за Верстапен в Макларън или просто това е натиск срещу Ред Бул?

В случай че все още има нужда да се каже, това, което има значение за семейство Верстапен, е същото, което има значение и за всеки друг пилот. Всичко се свежда до победите. Така беше при Хорнър и така е и 12 месеца по-късно.

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Снимки: Gettyimages