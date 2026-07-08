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Шумахер: Верстапен трябва да напусне Ред Бул

  • 8 юли 2026 | 15:28
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Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер смята, че връзката между Макс Верстапен и ръководството на Ред Бул може би е достигнала точка, от която няма връщане назад и че четирикратният шампион трябва да напусне отбора. Нидерландският пилот има срок до октомври, за да упражни своето право да прекрати договора си предсрочно.

"Макс Верстапен ще напусне Ред Бул. Слуховете за това се разрастват все повече. Макс е загубил вяра в целия отбор. Доверието между двете страни е напълно разбито. Доколкото разбирам ситуацията, той е силно критикуван, че не се е отказал от опцията да прекрати договора си предсрочно, когато това е било обсъждано със собствениците на Ред Бул. Двете страни са достигнали точка, в която прекратяването на връзката им няма да е твърде болезнено", каза Шумахер, цитиран от Motorsport-Total.

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Контрактът на Верстапен с Биковете, който беше подписан още през 2022 година, е до края на сезон 2028. В него, разбира се, има клаузи за предварително прекратяване, които могат да се активират съобразно представянето на пилота и отбора.

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Снимки: Gettyimages

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