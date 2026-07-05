Макс Верстапен: Писна ми от проблемите на Ред Бул

Макс Верстапен отпадна от Гран При на Великобритания след зрелищна катастрофа на завоя „Стоу“, а преди това състезанието му беше изпълнено с проблеми, свързани с баланса на колата и задвижващата система.

Все пак, Макс имаше шанс да се бори за място на подиума, но след това обясни, че такъв резултат нямаше да е представителен за възможностите на колата му.

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„Имахме късмет, с всичко което се случи около нас – наказание за Люис, спуканата гума на Джордж, проблемите на Кими – заяви Верстапен. – Щях да приема качване на подиума, но то нямаше да е заслужено.

„С твърдите гуми бях много бавен, не знам как задържах толкова време Джордж и Люис зад мен.

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„През целия уикенд колата ми беше с ужасен баланс, нямах максимална скорост спрямо Хаджар. И състезанието се получи точно такова, каквото предвидих.

„Сега стана същото като в Австрия, да кажем, различна грешка, но същият изход. В началото на завоя задното крило просто не се затваря напълно, като така се губи много притискаща сила. И затова се завъртях.

„Това е опасно, защото на два пъти можех да пострадам, но извадих късмет, както в Австрия, така и тук. Но вече ми писна от това.“

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Снимки: Gettyimages