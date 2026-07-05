Кристиан Хорнър се завърна в падока на във Формула 1

Една година след уволнението си бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър се завърна във Формула 1, като стана днес на пистата „Силвърстоун“.

Появата на Хорнър на британската писта се очакваше още от началото на седмицата, но така и не беше потвърдена.

Christian Horner is back in the F1 paddock for the first time since last year at Silverstone. pic.twitter.com/fGHZW3F7Ks — Motorsport (@Motorsport) July 5, 2026

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Ред Бул уволни Хорнър на 9 юли миналата година, след това той и тимът уточниха условията по раздялата им, той си получи обезщетението и изтече срокът, след който той може да се върне на работа във Формула 1.

Хорнър направи няколко опита, за да получи роля в световния шампионат, но засега те се оказват неуспешни.

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Днес британецът посети първо моторхоума на Формула 1 и след това на ФИА, като не каза нищо съществено пред медиите.

В тази една година Кристиан посети няколко големи моторспорт събития, включително и стартове от MotoGP, но едва днес се върна във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages