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Бъдещето на Верстапен в Ред Бул може да е ясно още преди лятната пауза

  • 19 юни 2026 | 18:56
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Мениджърът на четирикратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен – Реймонд Вермюлен коментира бъдещето на своя клиент пред германското издание Sport BILD.

Вермюлен, разбира се, засегна дискусията около контракта на Верстапен с Ред Бул, който беше подписан в началото на 2022 година и е валиден до края на сезон 2028. По думите на Вермюлен неговият клиент би искал да довърши кариерата си в състава на Биковете, но това зависи от определени условия. Той също така допълни, че е възможно да има яснота за бъдещето на Верстапен във Формула 1 още преди лятната пауза, която ще стартира в края на юли.

„Нашият договор е до края на 2028 година. Разбира се, контрактът има клаузи за прекратяване, но досега не ни се е налагало да ги използваме.

„Ние искаме да вземем нашето решение скоро, за да са наясно всички със ситуацията, може би още преди лятната пауза. Бихме искали да продължим с Ред Бул и Макс да завърши кариерата си там, но той винаги трябва да има шанса да се бори за победи“, каза Вермюлен.

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Снимки: Gettyimages

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