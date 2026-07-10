Никола Цолов дебютира на Фестивала на скоростта в Гудууд

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов ще направи своя дебют на Фестивала на скоростта в Гудууд този уикенд.

Цолов, който след двойната си победа на „Силвърстоун“ миналата седмица поведе в генералното класиране във Формула 2, ще управлява болида на Ред Бул от сезон 2012 – RB8. Той ще бъде оцветен в цветовете на Рейсинг Булс, както беше и по време на Red Bull Showrun в София миналата година. Тогава Българския лъв кара RB7 от 2011 година, който също беше с цветовете на втория тим на Биковете.

Припомняме, че по-късно тази година от Рейсинг Булс планират да организират и тест за Цолов с актуална кола от Формула 1. Целта на този тест е Българския лъв да навърти необходимите 300 километра, за да получи суперлиценз, с който вече да участва в свободни тренировки във Формула 1.

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