Левски излезе с информация за билетите за реванша с Борац

Левски обяви, че притежателите на златни членски карти ще могат предварително да закупят своя билет за реванша на “сините” с Борац (Баня Лука). Двубоят ще се играе във вторник (14 юли) от 20:30 часа. От 10 юли пък билетите ще бъдат пуснати в свободна продажба.

Добри новини за Левски

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Информираме Ви, че притежателите на златни членски карти ще могат приоритетно да закупят билет за Сектор „Б“ за предстоящия мач с „Борац“ (Баня Лука), който ще се играе на 14 юли (вторник) от 20:30 часа.

За целта днес от 14:00 до 19:14 часа ще бъде отворена касата пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Също така, в сайта на Ивентим ще може да бъде закупен билет онлайн след въвеждане на номера на златната членска карта.

Това ще бъде възможно от 14:00 часа днес до 10:00 часа утре, когато стартира свободната продажба на билети.

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