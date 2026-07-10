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  3. Юноша на Левски остава в Ботев (Враца)

Юноша на Левски остава в Ботев (Враца)

  • 10 юли 2026 | 09:07
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Юноша на Левски остава в Ботев (Враца)

Атакуващият полузащитник Антоан Стоянов е подписал нов договор с Ботев (Враца), обявиха официално от клуба. Това ще бъде неговият трети сезон под Околчица, след като първо игра при "зелените" като преотстъпен от Левски, а след това премина в тима от Северозапада със свободен трансфер.

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"Антоан Стоянов продължава с Ботев! Полузащитникът подписа нов договор с клуба и ще започне своя трети сезон със зеления екип. До момента Антоан има 65 мача за Ботев Враца, в които е отбелязал 4 гола и е добавил 2 асистенции. Продължаваме заедно! С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от клуба.

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