Португалия обявява новия селекционер на емблематична дата, Пепе ще бъде негов асистент

Португалия ще обяви официално името на новия селекционер на националния отбор още утре. От няколко дни вече се знае, че това ще е опитният Жорже Жезус, който преди няколко месеца спечели с Кристиано Роналдо и Ал-Насър шампионската титла в Саудитска Арабия.

Още след завръщането си от САЩ, последвало отпадането на Португалия от Световното първенство, президентът на федерацията Педро Проенса заяви, че до края на седмицата ще има новини около това кой наследи на поста Роберто Мартинес.

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Датата 10 юли 2026 не е избрана случайно, защото утре Португалия празнува точно 10 години от деня, в който спечели титлата на Евро 2016.

Според местните медии Жезус е поискал негов асистент да бъде бившият бранител Пепе, който бе спряган и за помощник на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид.

Договорът на новия селекционер ще бъде до края на Мондиал 2030.

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Снимки: Imago