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Кристъл Палас привлече Оскар Мингеса

  • 9 юли 2026 | 22:22
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Кристъл Палас привлече Оскар Мингеса

Английският Кристъл Палас официално обяви привличането на испанския защитник Оскар Мингеса. Футболистът пристига от Селта Виго и подписа договор за четири години с клуба от Висшата лига.

„Наистина съм развълнуван да бъда тук. За мен е чест да се присъединя към Кристъл Палас и нямам търпение да видя феновете на „Селхърст Парк“, сподели Мингеса в официално изявление.

Мингеса, който е родом от Каталуния, е възпитаник на прочутата академия на Барселона – Ла Масия. Той дебютира за първия отбор през 2020 г. и натрупва 66 мача, като помага на тима да спечели Купата на краля.

27-годишният бранител се присъединява като свободен агент към „Селхърст Парк“ след като изигра 147 мача за Селта от трансфера си през 2022 г. Той ще донесе значителен опит от най-високо ниво и европейските турнири в състава на новия мениджър Пиер Саж.

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