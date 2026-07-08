Камада остава в Кристъл Палас

Японският национал Даичи Камада продължи договора си с Кристъл Палас и ще остане още един сезон в английския футболен клуб. Той прекара една седмица на пазара за свободни агенти, след като предишното споразумение с лондончани изтече на 30 юни. Бъдещето на японеца бе несигурно и Палас се притесняваха да не го загубят за сметка на Нотингам Форест, където треньор стана Оливер Гласнер. Интерес към Камада имаше още от клубове от Испания и Италия, уточнява Sky Sports.
Камада спечели Купата на ФА, Суперкупата и Лигата на конференциите с Кристъл Палас, за който има 89 мача, три гола и осем асистенции. Защитникът пристигна в Англия от италианския Лацио, а преди това той игра четири години за германския Айнтрахт Франкфурт.