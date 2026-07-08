Камада остава в Кристъл Палас

Японският национал Даичи Камада продължи договора си с Кристъл Палас и ще остане още един сезон в английския футболен клуб. Той прекара една седмица на пазара за свободни агенти, след като предишното споразумение с лондончани изтече на 30 юни. Бъдещето на японеца бе несигурно и Палас се притесняваха да не го загубят за сметка на Нотингам Форест, където треньор стана Оливер Гласнер. Интерес към Камада имаше още от клубове от Испания и Италия, уточнява Sky Sports.

Камада спечели Купата на ФА, Суперкупата и Лигата на конференциите с Кристъл Палас, за който има 89 мача, три гола и осем асистенции. Защитникът пристигна в Англия от италианския Лацио, а преди това той игра четири години за германския Айнтрахт Франкфурт.

Daichi Kamada has extended his stay with the club 😍



His new deal will run until the summer of 2027 ✍️ pic.twitter.com/8x94vQFiP9 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 8, 2026

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