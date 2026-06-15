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  3. Кристъл Палас показа новия си мениджър

Кристъл Палас показа новия си мениджър

  • 15 юни 2026 | 20:48
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Кристъл Палас показа новия си мениджър

Кристъл Палас обяви френския треньор Пиер Саж за свой нов мениджър с тригодишен договор, наследявайки Оливер Гласнер, който напусна в края на сезона след изтичане на договора си.

„Невероятно е да бъда тук в Кристъл Палас. Развълнуван съм от историята на клуба и от последните сезони“, каза Саж в изявление.

„Оливер Гласнер постигна някои невероятни неща и сега аз трябва да направя същото. Ето защо идвам тук с голяма амбиция“, добави наставникът, цитиран от БТА.

Саж за последно води в Ланс, като под негово ръководство отборът спечели Купата на Франция и завърши на второ място в първенството, като почти до края бе конкурент за титлата на Пари Сен Жермен.

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