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  3. Ференцварош взе аванс срещу сърби

Ференцварош взе аванс срещу сърби

  • 9 юли 2026 | 23:09
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Ференцварош взе аванс срещу сърби

Българският кошмар Ференцварош стартира европейската си кампания с победа след 2:1 като гост на сръбския Войводина в мач от първия предвариелен кръг на Лига Европа.

Кристофер Закариасен изведе "маджарите" напред в 8-ата минута, а Тоон Ремакерс си вкара автогол в 45-ата. След почивката унгарците вкараха втори гол чрез Юсуф Бамиделе в 86-ата минута и взеха ценен успех преди ответния двубой.

Лига Европа се завърна с дългоочаквана българска победа
Лига Европа се завърна с дългоочаквана българска победа

Реваншът в Унгария е на 16-и юли (четвъртък) от 21:15 часа българско време. Във втория предвариелен кръг победителя от тази двойка ще играе срещу нидерландския Твенте.

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