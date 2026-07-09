Хайдук взе комфортна преднина срещу Жилина

Хайдук (Сплит) взе комфортна преднина в сблъсъка с Жилина след първия мач между двата тима от първия предварителен кръг на Лига Европа, игран в Хърватия. Домакините се наложиха с 2:0 и гледат с оптимизъм към реванша.

Хайдук откри резултата в 22-рата минута, когато Роко Брайкович проби отдясно, финтира защитник на ъгъла на наказателното поле и с диагонален изстрел намери далечния ъгъл за 1:0.

В 49-ата минута Далисон удвои, след като се разписа с удар по земя извън наказателното поле.

С тази победа Хайдук вече е фаворит за продължаване напред, макар все още нищо да не е решено, като в реванша след седмица Жилина ще опита да направи обрат на свой терен.

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