Нулево равенство между потенциалните съперници на ПАОК и Десподов

Отборите на Динамо (Киев) и Университатя (Клуж) направиха нулево равенство в среща от първия предварителен кръг на Лига Европа. Двубоят се изигра на "Арена Люблин" в Полша, където украинските отбори приемат домакинствата си от европейските клубни турнири заради руската военна агресия, стартирала през зимата на 2022 г.

Победителят от тази двойка ще срещне в следващия кръг ПАОК на Кирил Десподов. Реваншът в Румъния е на 16-и юли (четвъртък) от 20:30 часа българско време.

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СНИМКА: FC Universitatea Cluj (U Cluj)// FACEBOOK

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