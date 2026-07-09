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Шериф с Дюлгеров не успя да вземе преднина срещу Алуминий

  • 9 юли 2026 | 22:01
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Шериф с Дюлгеров не успя да вземе преднина срещу Алуминий

Отборите на Шериф (Тираспол) и Алуминий не успяха да излъчат победител в сблъсъка помежду си от първия предварителен кръг на Лига Европа. Двубоят завърши без голове - 0:0.

Титуляр за домакините бе бившият вратар на ЦСКА и Черно море Иван Дюлгеров, който се представи на ниво и не допусна гол при малкото положения, които имаше пред вратата му.

Този резултат оставя реванша отворен, но със сигурност молдовците повече могат да съжаляват, че не успяха да се възползват от домакинското си предимство и да вземат поне някаква преднина.

Ответната среща ще се изиграе на 16 юли, а победителят от нея ще си уреди среща с Макаби (Тел Авив) във втория предварителен кръг на надпреварата.

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