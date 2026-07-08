Александър Станкович за завръщането си в Интер: Невъзможно е да се опише с думи

Халфът Александър Станкович, който се завърна в Интер след престоя си в Брюж, заяви, че трудно намира думи да опише чувствата си след този трансфер.
Интер официално си върна сръбски национал, избран за най-добър млад играч в Белгия
20-годишният играч се превърна в първото лятно попълнение на Интер в началото на юни, осъществявайки трансфер за 23 милиона евро, тъй като миланският гранд си бе запазил опция за обратно закупуване, която беше активирана след впечатляващ сезон на сръбския национал в Белгия.
„Невъзможно е да се опише с думи. Започнах да играя футбол заради Интер, защото мечтата ми беше да се изявявам на „Сан Сиро“. Това е чувство, което все още се опитвам да осмисля“, коментира младият футболист в първото си интервю за клубния уебсайт. Говорейки за престоя си в Белгия, синът на легендарния бивш нападател на Интер Деян Станкович каза: „Беше невероятно преживяване. Научих толкова много, както на терена, така и извън него. Брюж е фантастичен клуб. Набляга се на развитието на младите футболисти във всеки аспект. Помогнаха ми изключително много и винаги ще бъда благодарен.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google