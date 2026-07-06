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Легенда на Интер си тръгва след 14 години в клуба

  • 6 юли 2026 | 21:50
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Легенда на Интер си тръгва след 14 години в клуба

Легендарният вратар на Интер Самир Ханданович обяви, че напуска клуба след 14-годишен престой в него. Словенецът прекара 11 сезона като футболист на „нерадзурите“, след което в рамките на една кампания беше техен скаут, а през последните две години водеше юношеския състав на клуба до 17 години. Сега обаче той е пред назначаване като наставник на мъжки тим, съобщават италианските медии.

„11 години като играч, една като скаут и две като треньор. Никога не съм обичал да разказвам историята си чрез числа. Въпреки това, тъй като една 14-годишна глава приключва, невъзможно е да не погледна назад и да не направя равносметка на всичко, което това пътуване ми е дало. Интер беше много повече от отбор: беше дом, място на израстване, предизвикателства, емоции и хора, които оставиха своята следа върху мен. Благодаря на всички, които споделиха тези години с мен, във всяка роля и във всеки момент.

Специална благодарност към моите сътрудници и на играчите, които имах привилегията да тренирам през последните два сезона. Това са момчета, към които се привързах, като те ми дадоха толкова много, а също така с тях успях да поставя страстта към футбола на първо място. Една важна глава приключва, но нося със себе си спомени, уроци и благодарност. Готов съм да започна една нова глава с ентусиазъм, сбогувайки се с със света на „нерадзурите“ с обич, гордост и благодарност“, написа в Инстаграм Ханданович, който изигра 455 мача и спечели пет трофея с Интер.

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