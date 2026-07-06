Комо се опитва да изпревари Интер за израелски национал

Комо е изпратил официална оферта за израелския национал Анан Халаили от Роял Юнион СЖ, присъединявайки се към гранда Интер в конкуренцията за подписа на футболиста, пише журналистът Саша Таволиери.

За момента италианският шампион има предимство в надпреварата за 21-годишния Халаили, който е дал приоритет на преминаване на "Сан Сиро" след проведените наскоро разговори между миланския клуб и представителите на играча. Интер обаче все още не е постигнал споразумение с Роял Юнион, който настоява за близо 30 милиона евро, за да се раздели с него.

🔵⚪️ EXCL – Como 1907 want to hijack Anan Khalaili’s deal!



🇮🇹 Lombardy club wants to beat Inter Milan to his signature and submitted an initial loan offer with an obligation to buy worth €27M.



🔵⚫️ Khalaili wants to join Inter, but Nerazzurri still need to reach an agreement… pic.twitter.com/bae8f8A1hL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 6, 2026

На този фон Комо също е отправил оферта за талантливия десен бек. Предложението от водения от старши треньора Сеск Фабрегас отбор е за наем със задължение за закупуване за 27 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages